Ganzenkuikentjes herenigd met ouders (update)

(Foto: Dennie Gaasendam) (Foto: Dennie Gaasendam)

De drie ganzenkuikens in Veendam die zaterdagmiddag uit hun nest waren 'gevallen', zijn herenigd met hun ouders.

Het nest bevond zich in een boom op een hoogte van ongeveer vijftien meter. De brandweer kreeg een melding dat de drie jonkies uit het nest waren gevallen. Met een hoogwerker werden ze teruggezet. Maar meteen daarna sprongen de kuikens zelf weer naar beneden, zo meldt een getuige. Daarop zijn de beestjes opgevangen in een doos om de rust terug te laten keren.



Volgens medewerkers van de Dierenambulance is het gedrag van de kuikens normaal en kunnen ze terug naar hun ouders. Vader en moeder gans hebben de kleintjes inmiddels naar water in de buurt gebracht.

Door: RTV Noord Correctie melden