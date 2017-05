Het Hogeland: goed internet, bereikbaar en ruimte voor ondernemen

In de nieuwe gemeente het Hogeland moet goed internet zijn, veel ruimte voor ondernemen en een goed wegennetwerk. Dat staat in het visiedocument van de fuserende gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Inwoners, ondernemers, bestuurders, onder wie de raadsleden en medewerkers hebben input gegeven voor het document wat is gemaakt. 'Het gaat over wat het algemene karakter van de nieuwe gemeente zou moeten worden', vertelt burgemeester Marijke van Beek. Ze is blij dat er zoveel partijen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming.In het document valt te lezen wat de visie van de nieuwe gemeente is. Zo moet die goed bereikbaar zijn: dus een verdubbeling van de wegen richting de Eemshaven, de N33 en N46, moet doorgaan.'Dat is om uit te stralen dat we een bereikbare gemeente willen zijn. Om ons heen wordt het steeds drukker, ook op de bedrijventerreinen. Die moeten goed toegangkelijk zijn', vertelt burgemeester Marijke van Beek. Ook moet het voor mensen makkelijker zijn om op hun werk elders buiten de eigen woonplaats te komen. 'Daardoor kunnen we een goeie woongemeente zijn'.De nieuwe gemeente Het Hogeland wil volop ruimte bieden aan initiatieven en ideeën vaninwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. Het nieuwe gemeentebestuur moet niet kijken naar beperkingen maar de grenzen van het beleid opzoeken om dit zoveel mogelijk te stimuleren.De nieuwe gemeente Het Hogeland heeft kwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid hoog inhaar vaandel staan.De nieuwe gemeente krijgt meer grotere bestuurlijke slagkracht verwachten de gemeenten. Die moet goed ingezet worden om de problemen rond de aardbevingen op te lossen.De gemeentelijke gebouwen blijven ingezet worden als 'knooppunten' van de gemeentelijke dienstverlening. Het Hogeland wil namelijk dicht bij de burgers blijven omdat die hebben aangegeven een gemeentehuis dichtbij te willen hebben. Hoe zo'n knooppunt eruit komt te zien is nog niet duidelijk.Het Hogeland gaat 48.350 inwoners tellen en zal bestaan uit 50 dorpen. Op 1 januari 2019 moet de nieuwe gemeente een feit zijn.