Jong FC Groningen verslaat ONS in doelpuntenfestival

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag de voorlaatste competitiewedstrijd met 5-3 gewonnen van ONS Sneek. De ploeg van coach Alfons Arts stond in Friesland twintig minuten voor tijd nog met 3-2 achter, maar boog in de slotfase de score om in Gronings voordeel.

In een aantrekkelijk duel met veel kansen en doelpunten opende Tim Waterink na een kwartier spelen de score namens Jong FC Groningen. De gelijkmaker kwam in de 26e minuut op naam van Danny Kampstra uit een corner.De gasten waren even de concentratie kwijt en zo kon Yume Ramos na een dik half uur de thuisploeg op voorsprong schieten: 2-1. Op slag van rust zorgde Waterink met zijn tweede treffer van de middag, na een aanval over de linkerkant, voor de gelijkmaker.Tien minuten na de pauze was het opnieuw Ramos die de verdediging van de gasten pijn deed en de bal langs doelman Jan Hoekstra schoot. Groningen ging op zoek naar de gelijkmaker en een kwartier voor tijd zorgde Amir Absalem daarvoor: 3-3. Een minuut later kwam de ploeg van coach Arts op voorsprong. Een vloeiende aanval over de rechterkant werd door ONS-verdediger Rein Werumeus Buning ongelukkig in eigen doel gewerkt.De Friezen probeerden met alle macht in de slotfase de gelijkmaker te forceren. FC-doelman Hoekstra redde in de 80e minuut adequaat op een inzet van Fabian Stevens. In de 88e minuut werd het duel beslist. Michael Breij scoorde fraai met de buitenkant van zijn rechtervoet: 3-5.Jong FC Groningen stijgt door deze zege naar de elfde plaats in de derde divisie met 42 punten uit 33 wedstrijden. De ploeg van coach Alfons Arts besluit de competitie op zaterdag 13 mei met de thuiswedstrijd om 15:00 uur in het Noordlease stadion tegen nummer twee FC Lisse.