Oranje Nassau verspeelt dure punten tegen Barneveld

Oranje Nassau heeft zaterdag dure punten gemorst in de strijd om de nacompetitie te ontlopen. Op eigen veld kwam de formatie van trainer Patrick Zwart niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen het al gedegradeerde SDV Barneveld.

Doordat concurrent onderin NSC met 3-0 van Genemuiden won is het gat met de Nijkerkers nu opgelopen tot twee punten met nog één wedstrijd te gaan. NSC Nijkerk staat op de veilige twaalfde plaats. Oranje Nassau is veertiende in de hoofdklasse met 32 punten uit 29 duels, Flevo Boys op basis van een beter doelsaldo met hetzelfde puntenaantal dertiende. De nummers dertien en veertien spelen nacompetitie om lijfsbehoud.De Groningers kwamen op het eigen sportpark Coendersborg na een doelpuntloze eerste helft vlak na rust nog wel op voorsprong. In de 47e minuut zette Erolind Derguti de oranjehemden op het goede spoor.Halverwege de tweede helft kwamen de gasten op gelijke hoogte. Christian van de Kamp scoorde met een kopbal uit een scherpe voorzet van Onur Tekay. In de slotfase ging Oranje Nassau op zoek naar de winnende treffer, maar deze bleef uit.ON besluit de competitie op zaterdag 13 mei met de uitwedstrijd in Assen tegen kampioen ACV. Deze wedstrijd moeten de Groningers winnen, en concurrenten Flevo Boys en NSC Nijkerk dienen punten te laten liggen, om nog kans te maken op rechtstreekse handhaving. Bij een gelijkspel of nederlaag wacht sowieso de nacompetitie.Lees ook: Oranje Nassau blijft in de race om directe handhaving