Midstars dwingt beslissingswedstrijd af

De tafeltennissers van Midstars uit Middelstum zijn nog steeds in de race om in de eredivisie te blijven. Zaterdag werd Hilversum met 3-1 verslagen. Hierdoor speelt de ploeg van coach Gert Stulp op zondag 21 mei een beslissingsduel voor lijfsbehoud tegen Scyedam.

De wedstrijd tegen Hilversum werd afgewerkt bij tafeltennisvereniging Swift in Deventer en begon met een nederlaag voor Midstars. Arnoud Meijer moest nipt met 3-2 zijn meerdere erkennen in Gamal de Groot. De Groningers lieten zich niet uit het veld slaan en Colin Rengers zette met een comfortabele 3-0 zege tegen Merijn de Bruin beide ploegen weer op gelijke hoogte. Rengers haalde een heel hoog niveau in deze wedstrijd.Jan Tammenga bracht Midstars vervolgens met 2-1 aan de leiding door Anran Tan met 3-0 te verslaan met zuiver en goed geplaatst spel. Rengers maakte het karwei tegen de Groot (3-0) vervolgens af. Nu volgt het beslissingsduel tegen Scyedam uit Schiedam, de nummer twee uit de eerste divisie, om één ticket in de eredivisie.