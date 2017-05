VV Groningen-spits grijpt 'tweede kans'

(Foto: RTV Noord (archief))

Na twintig minuten voetballen in Noordscheschut veert VV Groningen trainer Gert Haak voor het eerst op van de bank. 'Denk aan buitenspel, het is nu al de derde keer, je moet slimmer zijn.' De woorden zijn gericht aan zijn spits en topscorer Tim van der Molen.

21 goals

Bij winst is VV Groningen kampioen van de tweede klasse J. Een doelpunt is dus hard nodig. Van der Molen scoorde al éénentwintig keer dit seizoen. Zijn aandeel is dus groot bij een eventuele promotie. Maar het had ook anders kunnen lopen.



Hoger beroep

Van der Molen wordt op 9 februari voor de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf. Het was in de tijd dat hij nog voor Helpman speelde. Samen met een ander lid van de club wordt hij gestraft voor het ontvoeren en afpersen van de penningmeester van VV Helpman. Van der Molen is in hoger beroep gegaan. Dat dient pas volgend jaar. Daarom voetbalt hij 'gewoon' in de spits bij het eerste van VV Groningen.



Niet afgerond

'De hoogte van de straf vind ik veel te hoog. Ik heb in het verleden niets fout gedaan. Mijn advocate heeft daarom hoger beroep aangevraagd.' Dat is ook het enige wat Van der Molen over de zaak kwijt wil. Simpelweg omdat het voor hem nog niet afgerond is.



Onderdak

Bij Helpman werd hij geschorst als lid. Bij VV Groningen vond hij onderdak. Daar wisten ze van zijn verleden, en werden er af en toe grapjes over gemaakt. 'Nu laten ze dat achterwege.' zegt Van der Molen. Haak: 'Het is gewoon een goede spits en daar beoordeel ik hem op. Hij heeft z'n kans gegrepen.'



Geen feest

Tegen Noodscheschut scoort hij niet en ook z'n ploeggenoten blijven droog staan. De wedstrijd eindigt in 0-0, onvoldoende om feest te vieren. Volgende week moet het gebeuren in de thuiswedstrijd tegen DZOH. Kampioen worden staat bovenaan. Mocht hij ook topscorer worden van de Tweede Klasse J, dan is dat een mooie bijkomstigheid.

Door: RTV Noord Correctie melden