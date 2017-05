'Explosie in woning Winschoten; brand slaat over'

(Foto: Dennis Venema) (Foto: Dennis Venema) (Foto: Jeroen Bos)

In een woning aan de Engelstilstraat in Winschoten is zondagochtend een ontploffing geweest. Er is één persoon gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.







Het pand kort na de explosie (rechts) en ruim een uur later (links)



Ontruimd

Volgens burgemeester Pieter Smit zijn acht of negen omliggende woningen zijn ontruimd.



Geen gas

De brandweer heeft gasmetingen in de woningen gedaan maar geen gas aangetroffen.



Er is een liveblog opgestart. Daarin volgen we alle ontwikkelingen.



Door: RTV Noord Correctie melden