Explosie in woning Winschoten; 'sein brand meester' (update)

(Foto: Dennis Venema) (Foto: Dennis Venema) Kort na de explosie (L) en een halfuur na de explosie (R) (Foto: Dennis Venema) (Foto: Melarno Kraan/112Groningen)

In een woning aan de Engelstilstraat in Winschoten is zondagochtend een ontploffing geweest. Er is één persoon zwaar gewond geraakt, zegt de brandweer. Die is naar het ziekenhuis gebracht.

Liveblog: Ontwikkelingen na de explosie in Winschoten



Er zijn vijf mensen uit het pand gekomen, waaronder de gewonde. De andere vier zijn ter plaatste gecontroleerd door ambulancepersoneel.



Overslaande brand

Een tijd na de explosie ontstond er brand in het pand. De brandweer was toen al ter plaatse. 'De woningen staan dicht op elkaar, waardoor de brand is overgeslagen naar een aantal omliggende panden', meldt de brandweer.



Twee panden zijn inmiddels uitgebrand. Een derde pand staat nu in lichterlaaie. De gevels van de panden zijn instabiel, de brandweer probeert te voorkomen dat die instorten.

Het pand kort na de explosie (rechts) en ruim een uur later (links)





Brand meester

De brandweer probeert de brand met drie hoogwerkers te bestrijden en het vuur van boven te bestrijden. Er zijn vier blusvoertuigen aanwezig en een dompelpomp zorgt voor watertransport. Het water komt uit de haven, zo'n drie kilometer verderop.





Tegen 15 uur kon de brandweer het sein brand meester geven. Het nablussen zal nog uren gaan duren.



Ontruimd

Volgens burgemeester Pieter Smit zijn acht of negen omliggende woningen zijn ontruimd.



Er is een liveblog opgestart. Daarin volgen we alle ontwikkelingen.



