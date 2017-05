Lees terug: ontwikkelingen na de explosie in Winschoten

Links: kort na de explosie Rechts: een uur na de explosie (Foto: Dennis Venema) Uitslaande brand, een uur na de explosie (Foto: Dennis Venema) Kort na de explosie (Foto: Dennis Venema)

Winschoten is zondagochtend opgeschrikt door een ontploffing. De explosie vond plaats in een pand aan de Engelstilstraat. In dit liveblog volgen we alle ontwikkelingen.

Door: RTV Noord