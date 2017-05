Brandje in kolencentrale van RWE

(Foto: FPS/Richard Degenhart)

In de kolencentrale van RWE in de Eemshaven heeft zondagmorgen een brandje gewoed.

De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen. Er bleek wat isolatiemateriaal in brand te staan.



Het vuur was snel gedoofd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden