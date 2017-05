'Mijn dochter deed de douche aan en toen kwam de explosie'

'Mijn dochter ging douchen en toen kwam de explosie.' Benni Drenth uit Winschoten is er beroerd van. Door de klap is zijn huis een ravage en ook omliggende panden staan in brand.

'Ik lag te slapen en opeens kwam er ergens een explosie vandaan. Toen ging het alarm af en kwam mijn dochter vragen om de code. Dat is het eerste wat ik hoorde', zegt Drenth. Hij woont aan de Engelstilstraat en is de zanger en gitarist van de Oost-Groninger band De Pompers.'Toen ontdekten we dat er rook was beneden. Ik heb geblust met een brandblusser. Daarna ben ik naar buiten gegaan en toen zagen we de ravage in het winkelpand, nou ja, het voormalige winkelpand.''De kinderen hadden een feestje en er was een soort slaaphok gemaakt beneden. Een logeetje sliep beneden op één van de banken en is waarschijnlijk naar buiten geslingerd. Hij lag bewusteloos op straat. Het gaat goed, hij is aanspreekbaar maar heeft brandwonden en ligt in het ziekenhuis.''Ik vind het zo erg voor de kinderen, ook voor de logé! Die ligt nu in het ziekenhuis en dat komt omdat er misschien bij ons wat mis is gegaan.''Ik weet niet zeker of het een gasexplosie is, maar door wat ik nou allemaal hoor van de brandweer denk ik van wel. Ze hebben ook gas gevonden. Toen mijn dochter het warm water aan deed, kwam de explosie. Dus er was waarschijnlijk al gas bij de geiser.'Voor Drenth is het nog onduidelijk hoe het nu verder moet. 'Ik ben mijn verleden en mijn toekomst kwijt', verzucht hij.