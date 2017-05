FC Groningen en Airport Eelde slaan handen ineen

FC Groningen en Groningen Airport Eelde gaan intensief samenwerken. Dat hebben de directies van beide organisaties zondag bekend gemaakt voor de thuiswedstrijd tegen PSV.

De regionale luchthaven krijgt een Skylounge in het stadion. Ook gaat de club sponsors wijzen op de mogelijkheid om te investeren in de luchthaven. Verder worden ze erop gewezen dat het vliegveld veel kansen biedt voor het bedrijfsleven.'Zowel Eelde als FC Groningen heeft belang bij een sterke economie in het Noorden. Een luchthaven en een voetbalclub zijn daar belangrijke onderdelen van. Wij hebben een grote zakelijk achterban. Die gaan wij enthousiast proberen te maken voor het vliegveld', licht commercieel directeur Robbert Klaver van FC Groningen toe.In de skylounge worden regelmatig bijeenkomsten gehouden met bekende sprekers. Ondernemers moeten daarvoor betalen. De opbrengst wordt verdeeld tussen de club en het vliegveld.Ook komt de naam van het vliegveld op het interviewbord van de club. 'Op die manier krijgt de luchthaven ook landelijk en zelfs internationaal aandacht. Het is mooi dat wij als club daar aan kunnen bijdragen,' vindt Klaver.Directeur Marco van de Kreeke is blij met de samenwerking. 'Hiermee laat FC Groningen zien dat de club de luchthaven van harte ondersteunt. En met het zakelijk netwerk van FC Groningen wordt die steun ook nog omgezet in daden, die ons echt iets opleveren. Dat is fantastisch,' reageert de luchthaven-directeur.De provincie Groningen maakte eerder deze week bekend een kleine veertien miljoen euro in het vliegveld te steken. Ook het bedrijfsleven komt over de brug. Die legt ook nog eens 8,6 miljoen euro op tafel.De onthulling van de skylounge ging overigens niet zonder slag of stoot. Het touwtje brak, waardoor het bord niet zichtbaar werd. Met hulp van Harm Post, sindskort actief voor het vliegveld, en gedeputeerde Patrick Brouns lukte het uiteindelijk na veel moeite om het bord alsnog te onthullen.