Supporters veroorzaken onrust in de binnenstad; politie voert charges uit

(Foto: FPS/Niels Akkerman)

De politie heeft in de binnenstad van Groningen charges uitgevoerd. Enkele voetbalsupporters gedroegen zich vervelend.

Zij liepen schreeuwend over straat en zouden met stenen hebben gegooid. Nadat de ME had ingegrepen, werd het weer rustig.

