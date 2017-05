Lycurgus prolongeert landstitel

(Foto: JK Beeld archief)

Abiant Lycurgus heeft opnieuw de landstitel veroverd. De Groningers wonnen in de uitwedstrijd tegen Orion de eerste twee sets. Dat was voldoende na de 3-1 overwinning van vorige week.

Orion weer verslagen

De setstanden waren 29-27 en 25-22. Ook vorig seizoen werd Orion in de finale verslagen. Toen werd het 3-0 in een best-of-five serie. De wedstrijd in Doetinchem wordt nog wel uitgespeeld.



Topvorm in play-offs

Lycurgus eindigde als derde in de competitie, maar was zowel in de halve finale en finale te sterk voor de nummers twee en één van de ranglijst.

Door: RTV Noord Correctie melden