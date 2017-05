Explosie Winschoten: brandweer geeft sein 'brand meester'

(Foto: Melarno Kraan/112Groningen) (Foto: Dennis Venema)

De brand in de Engelstilstraat in Winschoten is onder controle. Dat meldt de brandweer. De brand brak uit na een explosie in een woning.





Overleg

In totaal werden tien woningen ontruimd. Burgemeester Pieter Smit overlegt momenteel met de veiligheidsregio of en wanneer de bewoners van de gespaarde panden weer terug kunnen.



Ook overleggen zij over opvang voor de bewoners van de verwoeste woningen.



Lees ook:

- 'Explosie in woning Winschoten; derde pand in brand'

- Liveblog: ontwikkelingen na de explosie in Winschoten

- 'Mijn dochter deed de douche aan en toen kwam de explosie' Door de explosie raakte één jongen gewond. Na de ontploffing brak brand uit. Het vuur sloeg daarna over naar twee naastgelegen panden.In totaal werden tien woningen ontruimd. Burgemeester Pieter Smit overlegt momenteel met de veiligheidsregio of en wanneer de bewoners van de gespaarde panden weer terug kunnen.Ook overleggen zij over opvang voor de bewoners van de verwoeste woningen.

Door: RTV Noord Correctie melden