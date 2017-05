Souwer wint titel op World Cup roeien

(Foto: KNRB)

Sophie Souwer won zondag in Belgrado de titel in de dubbeltwee bij de World Cup. De Gyas-roeister leidde samen met Inge Janssen al snel na de start en gaf de leidende positie niet meer uit handen.

In de eindsprint kwam het gevaar van haar clubgenoet Marloes Oldenburg met Lisa Scheenaard die minder dan 0,8 seconden later finishten.



WK

Oldenburg komt terug na een blessure en wil samen met Scheenaard in de dubbeltwee naar de wereldkampioenschappen later dit jaar.



Souwer, die ook in dubbelvier startte, heeft haar zinnen voor dit jaar op dit grotere boottype gezet om naar het WK te kunnen.



Dubbelvier

De Nederlandse dubbelvier met Souwer werd in Belgrado tweede achter Polen, die daarmee revanche nam voor de finale op de Olympische Spelen toen Nederland net voor hen het zilver wegkaapte.

