Bermbrand in de Vloeivelden

(Foto: 112Groningen/Marc Dol)

Aan de Eerste Veldweg bij Stadskanaal is zondagmiddag een bermbrand uitgebroken. Het vuur woedde bij de Vloeivelden.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het zou al de vijfde keer dit jaar zijn dat er in dat gebied brand is uitgebroken.

