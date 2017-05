FC Groningen blijft in de race voor play-offs na gelijkspel

Doelpuntenmaker Mahi (Foto: JKBeeld/archief)

Ondanks een 1-1 gelijkspel tegen PSV blijft FC Groningen in de race voor de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van coach Ernest Faber moet op 14 mei zelf van FC Twente winnen en hopen dat Heracles en/of Heerenveen onderuit gaat.

Concurrenten

Heracles gaat op bezoek bij Feyenoord dat na de nederlaag tegen Excelsior op eigen veld de titel kan veilig stellen. Heerenveen speelt thuis tegen NEC. Het gat met zowel Heracles als NEC is drie punten voor FC Groningen. Als de Rotterdammers Heracles verslaan en Groningen FC Twente klopt dan is plaatsing voor de play-offs alsnog een feit.



Goal Mahi

Groningen begon prima aan de wedstrijd tegen PSV en kwam in de elfde minuut op voorsprong. Drost speelde Mahi vrij die op de rand van de zestienmeter doeltreffend uithaalde. Het was alweer de zeventiende treffer van de topscorer van FC Groningen.



Gelijkmaker

PSV was vervolgens meer in balbezit, maar wist geen grote kansen af te dwingen. Bryan Linssen kreeg namens de FC tien minuten voor de pauze nog een enorme kans op de 2-0. Zoet maakte zich breed en redde de inzet van de Limburger. In de tweede helft hadden de Eindhovenaren een groot overwicht en de gelijkmaker viel na een uur spelen.



Padt in topvorm

Na een goede combinatie tussen de Jong en Bergwijn was het Lammers die de 1-1 binnenkopte. Groningen kwam niet meer uit de verdediging en stond lange tijd met de rug tegen de muur. Doelman Padt hield de thuisploeg op de been. In de laatste minuut kreeg Moreno nog een grote kopkans, maar zijn inzet ging naast.



Laatste competitieduel

FC Groningen heeft 40 punten uit 33 wedstrijden en speelt volgende week zondag de afsluitende competitiewedstrijd tegen FC Twente.

Door: RTV Noord Correctie melden