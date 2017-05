Burgemeester: 'Explosie Winschoten is ongeluk' (update)

De gemeente en de Veiligheidsregio gaan uit van een ongeval in Winschoten. Daar vond zondagochtend een explosie plaats in een woning.

Eén jongen raakte daarbij gewond. Na de explosie brak brand uit. Dat sloeg over naar twee andere panden in de Engelstilstraat. Pas rond 15 uur kwam het sein brand meester.Tien woningen werden ontruimd. De gemeente en brandweer gaan zondag nog beoordelen wat de staat van deze panden is. Daarna wordt besloten of de bewoners weer terugkunnen naar hun huis.Voor zondagnacht hebben alle geëvacueerden onderdak. De naastgelegen Sint Vitusschool kan maandag gewoon open, meldt de gemeente verder nog.Toen burgemeester Pieter Smit zondagochtend een telefoontje kreeg over de explosie, dacht hij direct aan Veendam. Daar vond 2,5 week een gasexplosie plaats, vermoedelijk veroorzaakt door een verwarde man.Smit benadrukt dat dat hier niet het geval is. 'We gaan uit van een ongeval.'De schrik zit er goed in bij de getroffen bewoners, aldus Smit. 'Ik leef mee met alle mensen die getroffen zijn.'Het centrum van Winschoten blijft voorlopig deels afgesloten. De brandweer is nog druk met nablussen. Daarvoor liggen allerlei waterslangen over de weg. Die is daarom afgezet met hekken.