GHHC besluit seizoen met gelijkspel tegen HDM

Anouk Delissen haalt uit namens GHHC (Foto: Jacob Gunter)

De hockeysters van GHHC hebben het seizoen in de hoofdklasse afgesloten met een 0-0 gelijkspel tegen HDM. De ploeg van coach Marc Materek speelde zich vorige week al veilig.

Afscheid

De laatste wedstrijd stond in het teken van het afscheid van Annemieke Rijling-Brand en Anouk Delissen, die stoppen met tophockey en Pam van Asperen die haar hockeycarrière voortzet bij de hockeyclub Laren.



Publiekswissel

Alle drie de speelsters werden vijf minuten voor tijd met een publiekswissel van het veld gehaald. Ze kregen een ovationeel applaus van de aanwezige toeschouwers. Voor beide ploegen stond er niks meer op het spel in dit duel op de Harener Holt.



Strafcorner

HDM was de iets betere ploeg. GHHC kon vrijuit spelen, maar wist weinig kansen af te dwingen. Er werd geen enkele strafcorner geforceerd. De gasten kregen drie keer een strafcorner. Een minuut voor tijd ontstond hieruit nog een gevaarlijke kans. Doelvrouw Jantien Gunter bracht echter redding voor de Groningers en stelde daarmee het gelijkspel veilig.



Stand

GHHC eindigt op de negende plaats in de hoofdklasse met negentien punten uit 22 wedstrijden. Bloemendaal en MOP moeten nacompetitie spelen, Pinoké is gedegradeerd.

Door: RTV Noord Correctie melden