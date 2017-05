Deel geëvacueerde bewoners Winschoten kan weer naar huis

Een deel van de geëvacueerde bewoners van de Engelstilstraat in Winschoten mag zondag aan het einde van de middag weer naar huis.

Het gaat om de bewoners van de panden tegenover de getroffen woningen. Zondagochtend vond in een huis een explosie plaats, daarna brak brand uit. Het vuur sloeg over naar twee naastgelegen huizen.Door de explosie raakte een jongen gewond. Hij ligt in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen.De gemeente en brandweer inspecteren zondagavond nog de naastgelegen panden. Alle geëvacueerde bewoners hebben eventueel elders onderdak voor komende nacht.