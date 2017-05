Ontspoorde Antillianen koken de sterren van de hemel

Het zijn Antilliaanse jongens van de straat met een passie voor koken en gezelligheid. Vanaf dit weekend vertonen ze elke eerste zondag van de maand hun kookkunsten in de Culturele keuken in de wijk Beijum in de stad Groningen.

Na Amsterdam is Groningen de tweede stad in Nederland waar een dergelijke keuken wordt geopend. 'We willen de jongeren laten zien dat er meer is dan alleen de straat. En dat doen we doormiddel van lekker eten, een drankje en gezelligheid. Van daaruit kijken we wat er nog meer mogelijk is', aldus René Durenkamp van de stichting Sosio na Trabou.Durenkamp helpt met zijn stichting ontspoorde Antillianen en begeleidt ze naar scholing en werk. Het initiatief voor Nos Confo (Papiaments voor stoofpot) komt van de jongeren zelf. 'Het zijn dertigers die op straat zijn opgegroeid en nog iets van hun leven willen maken. Jongens die iets anders willen, iets willen betekenen voor hun kinderen in de toekomst.'Het succes van het project valt of staat met de betrokkenheid van de doelgroep zelf, weet Durenkamp uit ervaring. 'Er zijn in het verleden soortgelijke initiatieven geweest, maar die zijn in schoonheid gestrand. Bijvoorbeeld omdat een project niet goed georganiseerd wordt, maar vaak ook omdat er sprake is van overmatig drank- en drugsgebruik. En hoe meer drank en drugs, hoe meer overlast.'De stichting Sosio na Trabou werkt samen met het Veiligheidshuis, een samenwerking van de sociale dienst, maatschappelijk werk, reclassering en politie en justitie. 'Als de jongeren hier straks op zondag bij elkaar zitten dan lopen wij natuurlijk ook rond. We staan ze met raad en daad bij, en mochten ze hulp nodig hebben dan kunnen we dankzij ons netwerk snel schakelen. Het is een win-winsituatie en het is nog lekker en gezellig ook.'