Be Quick onderuit in laatste thuiswedstrijd

Be Quick heeft zondagmiddag op eigen veld met 3-1 verloren van VV Dongen. Het was de laatste thuiswedstrijd voor de Groningers in dit seizoen in de derde divisie. Ondanks de nederlaag blijft de ploeg van coach Mischa Visser zesde.

De thuisploeg kwam al na twee minuten spelen op achterstand. Dongen kreeg een vrije trap die werd ingebracht door Paul van Zon. Op de inzet van Tom Kolkert kon Be Quick doelman Bart Woering nog redding brengen, maar uit de rebound kopte Jorik Mijnhijmer de openingstreffer op het scorebord.Nadat de Groningers bekomen waren van deze vroege tegenslag kwamen ze beter in hun spel. In de 37e minuut viel de gelijkmaker. Na een mooie solo scoorde Thomas Careman. Deze 1-1 was tevens de ruststand.Na de pauze kreeg Be Quick een lesje in effectiviteit van Dongen. In de 56e minuut maakte Tom Kolkert de 1-2 en een kwartier voor tijd tikte Remon Koenen de derde treffer voor de gasten binnen. Deze tegenslagen kwam de thuisploeg niet meer te boven.In de slotfase debuteerde A-junior Djarni Leidelmeijer nog namens de Groningers en werd er afscheid genomen van Thomas Mak die vlak voor tijd, ondanks een blessure, nog in het veld werd gebracht als eerbetoon.Be Quick heeft 50 punten uit 33 wedstrijden en staat zesde in de derde divisie. De formatie sluit de competitie af op zondag 14 mei met de uitwedstrijd tegen OJC Roosmalen.