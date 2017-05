Kaartverkoop in theaters neemt toe

De theaters in onze regio doen goede zaken. De belangstelling voor een avondje naar de schouwburg neemt toe.

Reserveringen voor het nieuwe theaterseizoen stromen binnen en sommige voorstellingen zijn al uitverkocht. Dat blijkt uit rondgang langs de theaters in Veendam, Delfzijl en Winschoten.'We hebben nu al een paar honderd reserveringen meer dan de afgelopen jaren om deze tijd', zegt directeur Daniël Wever van De Molenberg in Delfzijl. 'Wij zijn een week bezig met de kaartverkoop en hebben al vier avonden uitverkocht', beaamt collega David Stolk van De Klinker in Winschoten.Ook in Veendam gaat het goed. 'Eerst dachten we: Sara Kroos op dinsdagavond, maar dat gaat super. Sterker nog, we hebben bijna alle kaarten verkocht', vertelt Jos Kraan.De drie theaters denken dat de goede kaartverkoop grotendeels te maken heeft met de aantrekkende economie. Verder valt volgens hem op dat Groningse artiesten populair zijn.'Het Groningstalige aanbod loopt goed', vertelt Wever. Ook bij de Klinker merken ze dat. 'Marcel Hensema met 'Mijn vrede' is bijna vol. Daar kunnen we nog wel een tweede voorstelling aan vast plakken zoals het nu lijkt.'