Amateur-cabaretier pakt podium in Geert Teis voor goed doel

Wat als je als hobby aan stand-up comedy doet en vervolgens mag optreden in theater Geert Teis in Stadskanaal? Het overkomt Hasan Nalbat uit Siddeburen.

Nalbat is anesthesie-assistent in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Daar werkt ook Johan Jeuring, die bezig is met het opzetten van het hospice Veen en Wolden in Stadskanaal. Dat moet in het najaar opengaan, maar dat lukt alleen met subsidies, giften en sponsoren. Nalbat besluit iets voor dit goede doel te willen doen en schrijft de voorstelling Treur Niet.Voorafgaand aan zijn optreden in Geert Teis is er een try-out in een tot theater verbouwde boerderij in Drouwenermond. Een handjevol mensen ziet veel schuine grappen en hoort af en toe ook een serieuze toon. Vooral de Turkse president Erdogan moet het ontgelden. Nalbat - zelf van Turkse komaf - noemt hem 'mijn dictatoriale baas'.Een collega is bij de try-out komen kijken. Ze ziet nog ruimte voor verbetering: 'Het is nog een week tot de voorstelling. Er zou best her en der nog aan gesleuteld kunnen worden. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij een geweldige voorstelling gaat neerzetten.'Johan Jeuring is dankbaar voor de inzet van Nalbat voor zijn hospice in wording. Volgens hem is het belangrijk dat in het vergrijzende gebied rond Stadskanaal een hospice komt. 'Voor de patiënten die niet thuis kunnen sterven om zo toch een bijna thuis-huis te kunnen creëren in hun eigen omgeving.'De voorstelling van Nalbat is zaterdag 13 mei om 20.00 uur in Geert Teis. Tot nog toe zijn er zo'n tweehonderd kaarten verkocht.