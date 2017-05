Drie woningen Winschoten onbewoonbaar verklaard

De drie woningen waar zondag brand woedde na de explosie, zijn onbewoonbaar verklaard. Een vierde woning liep forse waterschade op.

Daar wordt nog onderzocht of de eigenaren nog weer terug naar huis kunnen.De explosie vond zondagochend plaats in een woning aan de Engelstilstraat in Winschoten. Eén jongen raakte ernstig gewond. Hij ligt met brandwonden in het ziekenhuis.De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht, maar gemeente en Veiligheidsregio gaan uit van een ongeluk.In totaal werden vanwege de brand tien huizen ontruimd. Een deel van de bewoners kon aan het einde van de middag weer terug naar huis. Alle geëvacueerden hebben een plek om te overnachten.In de Engelstilstraat is zondagavond al een begin gemaakt met de sloop van de onbewoonbare panden.