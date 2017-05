Brandje in woning in Sappemeer

(Foto: 112 Groningen/Marcel Klip)

De brandweer heeft maandagmorgen een brandje geblust in een woning aan de Burgemeester Eikemastraat in Sappemeer.

Een bewoonster had rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel.



De brand is vermoedelijk ontstaan in een slaapkamer. De brandweer ventileert de woning.

