AkzoNobel legt ook derde bod PPG naast zich neer

AkzoNobel heeft ook het derde overnamevoorstel van het Amerikaanse verfconcern PPG Industries afgewezen.

AkzoNobel gaat daarmee in tegen druk van enkele aandeelhouders, waaronder Elliott Advisors en Causeway Capital Management, die wilden dat de twee in ieder geval om tafel zouden gaan.PPG had bij zijn laatste voorstel omgerekend zo'n 27 miljard euro over voor AkzoNobel. Zowel AkzoNobel als PPG hebben een vestiging in Farmsum.Eerder zeiden de Amerikanen al, bij een afwijzing, een vijandelijke overname niet uit te sluiten. Daarbij stapt de jager direct naar de aandeelhouders zonder een akkoord met het bestuur van de over te nemen onderneming.