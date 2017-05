Personeel Holland Casino in Groningen staakt de hele dag

Personeel van Holland Casino in Groningen, Leeuwarden en Enschede staken maandag de hele dag, vanaf 8 uur. Het is voor het eerst dat de werknemers een hele dag het werk neerleggen.

Dat melden de vakbonden FNV Zakelijke Dienstverlening, De Unie en Vakbond ABC. Bij de vestiging in Groningen aan het Gedempte Kattendiep worden ongeveer 80 tot 100 stakers verwacht.Er wordt sinds 14 april actie gevoerd uit onvrede over te hoge werkdruk en te lage beloning. Ook vrezen de werknemers dat de aanstaande privatisering van Holland Casino na eerdere reorganisaties opnieuw banen zal kosten.Inmiddels zijn, zo zeggen de bonden, de werknemers het gedrag 'meer dan zat', vandaar dat er nu een hele dag wordt gestaakt. 'Na negen stakingen waar ruim zeshonderd werknemers van twaalf vestigingen aan deelnamen, dachten we dat Holland Casino zich niet langer doof zou houden voor de eisen van zijn werknemers. Maar niets is minder waar. Het bestuur legt de kaarten nog steeds niet op tafel.' Dat stellen de drie bonden.De werknemers eisen een cao die de komende jaren zekerheid biedt over werk en inkomen. De cao geldt voor 3000 werknemers die werken bij de veertien vestigingen van Holland CasinoDe directie van Holland Casino stapte vorige maand naar de rechter vanwege eerdere stakingen in Groningen en Leeuwarden. De rechter bepaalde dat stakingsacties minimaal twee en een half uur van tevoren moeten worden aangekondigd.Volgens een vakbondsbestuurder verzamelt het personeel zich maandag om 13 uur op de Vismarkt. Daar kunnen zij zich inschrijven als instaker. Collega's uit Leeuwarden en Enschede voegen zich om 16 uur bij hen.Woordvoerder Lukas Burgering laat weten dat nog onduidelijk is of het casino in Stad nog opengaat maandag. Later in de ochtend wordt bekeken of er genoeg personeel wél wil werken om open te gaan. Rond elf uur is daar duidelijkheid over. Bij groen licht opent het casino om 12 uur de deuren.'We vinden het jammer dat er op deze manier actie wordt gevoerd', zegt Burgering. 'Dit gaat tussen de bonden en het casino. Daar hebben de gasten niks mee te maken.'Vrijdag verstuurde Holland Casino een uitnodiging richtiing vakbonden om te praten over de situatie. Daar is geen gehoor aan gegeven. 'Dat vinden we teleurstellend.'