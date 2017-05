Taaij: 'Europees overwinteren is een mooi uitgangspunt'

Voor de tweede keer op rij pakte coach Arjan Taaij de nationale volleybaltitel met Lycurgus. Na een nacht met amper twee uurtjes slaap, stelt hij inmiddels al doelen voor het nieuwe seizoen. 'Europees overwinteren? Dat vind ik een mooi uitgangspunt.'

Tranen van geluk vloeiden vorig jaar bij het behalen van de landstitel in een kolkend MartiniPlaza. Dit jaar was de uitkomst hetzelfde, maar de ambiance iets anders. In Doetinchem feliciteerde tegenstander Orion de Groningers al met de titel bij de tweede setwinst voor de Groningers.Daarna moest de wedstrijd nog afgemaakt worden. Twee sets na het behalen van de titel werd de laatste bal geslagen. 'Het systeem heeft mij twee sets ruimte gegeven om mijn tranen te kunnen bedwingen, mijn emoties onder controle te krijgen en iedereen zonder tranen te woord te staan', zegt Taaij enigszins cynisch. 'Dank mooi systeem.'In een seizoen waarin Lycurgus derde werd en werd uitgeschakeld in de beker kwam het team van Taaij uiteindelijk toch bovendrijven als de sterkste ploeg. 'De kwaliteit van ons programma heeft zich uitbetaald', verklaart hij het succes.'Dat programma heeft wel het verschil gemaakt. Op dit moment zijn wij weer kampioen van Nederland, dus mag je constateren dat we de beste zijn.'