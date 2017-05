Drie woningen Winschoten gesloopt

Afgelopen nacht zijn drie woningen in Winschoten gesloopt. De woningen raakten zondag beschadigd bij een explosie.

Zondagochtend vond een explosieplaats in een woning aan de Engelstilstraat in Winschoten. Eén jongen raakte daarbij ernstig gewond. Hij ligt met brandwonden in het ziekenhuis.De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht, maar gemeente en de veiligheidsregio gaan uit van een ongeluk.