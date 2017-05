Woningen Winschoten gesloopt

De drie woningen die zijn beschadigd door de explosie en brand in Winschoten zondag, worden gesloopt. Gisteren werden de woningen aan de Engelstilstraat al onbewoonbaar verklaard.

De explosievond zondagochtend plaats in een woning aan de straat. Eén jongen raakte daarbij ernstig gewond. Hij ligt met brandwonden in het ziekenhuis.De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht, maar gemeente en de veiligheidsregio gaan uit van een ongeluk.De eerste sloopwerkzaamheden vonden vannacht plaats. De woning van de explosie is volledig teken de vlakte gegaan. Bij een ander is maandagochtend alleen het dak eraf gehaald, een ander staat nog.