UMCG experimenteert met menselijke mini-organen op een chip

Een nieuwe stap voor een groep medische wetenschappers in Nederland: ze gaan organen van patiënten nabootsen. In de miniatuurorganen bestuderen ze hoe ziektes zich ontwikkelen en hoe die vervolgens te behandelen zijn.

De onderzoekers willen levende menselijke cellen en weefsels kweken op een chip. Daar bootsten ze de omstandigheden in het lichaam na. Via kanaaltjes in de chip dienen ze vloeistof toe die de groeiende cellen moet voeden. Het gedrag van de cellen is met sensoren te meten.De groep van onderzoekers bestaat uit hoogleraar Cisca Wijmenga van het UMCG en onderzoekers van LUMC, Universiteit Twente, TU Delft en het Hubrecht Instituut. Ze krijgen hiervoor bijna negentien miljoen euro subsidie van wetenschapsfinancier NWO.UMCG-onderzoeker Cisca Wijmenga wil het effect van darmbacteriën op het lichaam onderzoeken. Deze bacteriën spelen een rol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Voor dit deel van het onderzoek maken de onderzoekers drie organen en bekijken ze hoe die elkaar beïnvloeden. 'Zo kun je bijvoorbeeld de onderlinge effecten van gezonde en zieke organen bestuderen en onderzoeken wat er gebeurt met de hersenen of het hart als darmbacteriën ontregeld raken', aldus Wijmenga.Voor dit onderzoek kunnen de wetenschappers ook profiteren van de kennis en materialen uit het Lifelines-bevolkingsonderzoek.Ook bij het testen van medicijnen kunnen de miniatuurorganen een rol spelen. Nu gebeurt dit vaak door middel van dierproeven, maar daarbij moeten onderzoekers altijd rekening houden met de verschillen tussen mens en bijvoorbeeld muis. Ze denken dat de gekweekte organen effecten en bijwerkingen van nieuwe medicijnen beter kunnen voorspellen.Het onderzoek beslaat tien jaar en richt zich eerst op hoe ziektes ontstaan. Daarna moeten de wetenschappers bekijken hoe ze dit proces kunnen beïnvloeden.