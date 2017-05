Wat zijn de kansen voor de woontoren aan de Reitdiephaven?

Het is na de Martinitoren misschien wel het meest gefotografeerde stukje van stad Groningen: de Reitdiephaven. Maar hoe lang blijft de plek met unieke, gekleurde huizen aan het water nog zo karakteristiek?

In een raadscommissie uiten raadsleden woensdag hun wensen en bedenkingen over een nieuw te bouwen woontoren aan het Reitdiep. Die toren moet schuin tegenover de gekleurde woningen komen te staan, op het zogenaamde 'Festivalterrein'. Het wordt het hoogste gebouw in de wijk, en stuit op veel weerstand van omwonenden.Het gaat om een woontoren van zeventien verdiepingen hoog, goed voor in totaal 75 appartemenenten. Het Groningse AAS Architecten tekent het gebouw, in opdracht van Waardevast Real Estate en Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling. AAS is ook de ontwerper van het studentenhotel in de stad, het Alfa College naast de Euroborg, de Lunettenhof en het luxe bejaardenhuis De Leyhoeve Het ontwerp werd na kritiek van zo'n 130 omwonenden al eens aangepast. De toren zou aanvankelijk namelijk twintig verdiepingen worden. Ook werd hij na een herziening 'slanker'. De gemeente schrijft in het bouwplan dat er 'hoge eisen aan detaillering en vormgeving' worden gesteld, gezien het karakter van de haven.Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) noemt de komst van de toren nodig, omdat er veel vraag is naar betaalbare huurwoningen. Alle appartementen in de toren worden huurwoningen. Daarvan vallen 19 in de sociale woningbouw en komen 56 woningen in de vrije sector, in de prijsklasse rond 900 euro.De wethouder wil zo dat de wijk diverser wordt. Ook denkt hij dat het besloten karakter van het Reitdiep wordt versterkt door de toren. Van der Schaaf zegt ze dat er meer voorzieningen, zoals winkels, naar het Reitdiep zullen komen als er meer inwoners zijn.De gemeente peilde al eerder het draagvlak voor de toren vanuit de buurt. Die bleek klein te zijn: veel buurtbewoners zien de toren niet zitten. Daarop werd het ontwerp dus aangepast van twintig naar zeventien lagen, maar dat is voor omwonenden nog niet genoeg. Zij zien liever helemaal geen flat. Ze zijn bang voor de schaduw en de wind die de toren met zich mee kan brengen. Ze noemen laagbouw als een mogelijk alternatief.Maar omwonenden vinden vooral dat de flat niet in de buurt past. Anderen zeggen dat de toren een iconische plek teniet doet. Nu nog kan je over het Reitdiep van de ene naar de andere kant kijken. Dat geeft de plek een ruimtelijk karakter en maakt het, met de gekleurde huizen, een dankbare omgeving voor fotografen en toeristen.Er staan weliswaar twee middelhoge torens (acht en tien verdiepingen) om het Reitdiep heen, maar die staan achter een kant van de woningen. Je kan nu nog vanuit beide kanten van het water, over het water naar de andere kant kijken. Dat wordt moeilijker als er een woontoren staat.Woensdag komt de flat aan de orde in een raadscommissie. Verschillende partijen, waaronder de Stadspartij, hebben kritiek op de plannen. De invloed van de criticasters is gering: er is 'slechts' ruimte om wensen en bedenkingen te plaatsen.'Als het plan niet doorgaat, betekent dat een klap voor onze omzet', zegt Henk Scholten van architect AAS. 'Maar ik verwacht niet dat het fout gaat. We hebben een slanke toren van zeventien lagen. In het bestemmingsplan is ruimte voor een lang gebouw van 24 meter hoog langs de hele zuidoostzijde van de haven. Dat hadden we ook kunnen doen, maar op zo'n pukkel zit niemand te wachten. Volgens mij komt het zo goed', zegt hij.Nadat de politieke voorkeuren woensdag bekend worden, gaat AAS aan de slag met nieuwe impressies van een lagere woontoren dan op de huidige concepten. Wie ook een groothoekfoto wil maken van de kenmerkende gekleurde Reitdiep-huizen, kan er misschien bet er niet te lang meer mee wachten. Stad-Groninger wijk Reitdiep uitgebreid (2015) Groningse Reitdiephaven tussen Louvre en Big Ben (2014)