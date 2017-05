Ergernis over katheterzakken in de berm

Het horeca-echtpaar Annelies en Klaas Heringa is er helemaal klaar mee: de volle katheterzakken die worden gedumpt op het terrein van zalenverhuur de Schierstee in Wehe- den Hoorn.

'Vorig jaar is het begonnen', zegt Annelies Heringa. 'Aan het afval te zien is het iemand die zich elke keer opnieuw verschoont. Die dus elke keer opnieuw een katheter aanbrengt. Je kan zo'n zak ook laten leeglopen. Het verschonen [jezelf elke keer voorzien van een nieuwe zak, - red.] is heus geen pretje. Daarom is het zo bijzonder dat er steeds nieuwe zakken liggen.'Heringa was helemaal klaar met de 'vieze' zakken en besloot het op Facebook te zetten. Op het filmpje is te zien dat in de sloot en aan de rand van het parkeerterrein zakken zijn gedumpt.Ze hoopt dat er nu eindelijk een einde komt aan de dump. In totaal heeft ze al zo'n twintig katheterzakken van haar terrein geplukt. 'Het zou iemand kunnen zijn die zich schaamt? En dan 's nachts hier komt om de zakken weg te gooien? Iemand moet wel heel zitten om dit te doen.'