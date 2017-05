'Ineens was die ontploffing en lag ik naast mijn bed'

Een explosie in Winschoten zorgde zondag voor een ravage. Een dag later trekt de plek in de Engelstilstraat veel bekijks.

'Vreselijk', zegt Kea Siks. Zij woont in een flat om de hoek en hoorde van de explosie, terwijl ze bij haar broer in Groningen was. 'Donderdag was er ook al brand in de flat hierachter. Dan komt het wel heel dichtbij. Ik heb wel heel slecht geslapen.''Gelukkig stond de wind de goede kant op, anders had de hele flat leeggehaald moeten worden', zegt Siks, die zich zorgen maakte over haar kat.David Edens woonde tot zondag met zijn drie katten in een van de panden die onbewoonbaar is verklaard. Hij lag zondag nog te slapen na een avond stappen in Winschoten. Tot hij ruw werd gewekt door een knal.'Ineens was die ontploffing en ik lag naast het bed. Of het van de schrik of de druk was, weet ik niet. Ik liep naar het raam en zag overal glas op straat. Een persoon lag er zwaargewond tussen.'Volgende week zou Edens verhuizen. 'Een geluk bij een ongeluk', aldus de Winschoter. De stap naar een nieuwe woning wordt nu een week eerder gezet. Vooralsnog met twee katten, want de derde is na de explosie nog zoek.