Holland Casino in Stad blijft de hele dag dicht

Gokkers kunnen maandag niet terecht in het Holland Casino in Groningen. Een dermate groot deel van het personeel staakt, waardoor het casino niet open kan.

Eerder in de ochtend werd bekend dat casinopersoneel van de vestigingen in Groningen, Enschede en Leeuwarden de hele dag staakt. Personeelsleden die willen staken verzamelen zich maandag om 13 uur op de Vismarkt.Woordvoerder Lukas Burgering hoopte eerder op de dag nog dat er genoeg personeel over zou zijn om het casino op een 'veilige manier' open te doen. Omstreeks elf uur bleek uit een inventarisatie dat dit niet het geval is. Dit geldt ook voor de vestiging in Leeuwarden.Landelijk eisen drieduizend werknemers een cao die de komende jaren zekerheid biedt over werk en inkomen.De directie van Holland Casino stapte vorige maand naar de rechter vanwege eerdere stakingen in Groningen en Leeuwarden. De rechter bepaalde dat stakingsacties minimaal twee en een half uur van tevoren moeten worden aangekondigd.