Lopend Vuur: FC Groningen haalt de play-offs om Europees voetbal

Het blijft spannend tot de laatste competitieronde in het betaalde voetbal. Wie wordt kampioen van Nederland? Wie moeten play-offs spelen om degradatie te voorkomen? Wie gaan Europa in?

Voor FC Groningen is het ook nog niet beslist. De FC moet zondag in ieder geval winnen van FC Twente om nog een kans te hebben op de play-offs om Europees voetbal. Verder is ze afhankelijk van de prestaties van Heerenveen of Heracles. Eén van beide zal moeten verliezen.Voor de volledigheid: Heracles speelt uit bij Feyenoord in een bomvolle De Kuip, waar de thuisclub kampioen kan worden. En Heerenveen moet in eigen huis winnen van NEC, dat knokt tegen play-offs om degradatie.De ontknoping is komende zondag. Wat denk jij? Haalt FC Groningen de play-offs om Europees voetbal?