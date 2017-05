Brand in boerderij Midwolda

(Foto: Patrick Huisman/ Huisman Media) (Foto: Robin Huisman/ Huisman Media)

Aan de Hoofdweg in Midwolda is brand uitgebroken in een leegstaande boerderij. Dat gebeurde rond half twaalf maandagochtend.

Het brandje in het woongedeelte van de boerderij is onder controle. De brandweer gaat de boerderij ventileren en verkennen.

Door: RTV Noord Correctie melden