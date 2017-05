Fietsende Feyenoorder: 'Zondag ga ik lekker met de auto'

Rob de Waard was deze week 'die Feyenoord-fan die van Groningen naar Rotterdam fietst'. Zondag zag hij zijn cluppie de eerste kans op de landstitel missen. 'Maar ik heb een fantastische tocht gehad.'

Zonder 'zadelpijn en spierpijn' fietste de directeur van Huis voor de Sport naar Rotterdam om daar te zien hoe zijn Feyenoord kampioen te zien worden. Maar het liep anders, want Excelsior won met 3-0 en stelde het feest in elk geval met een week uit.'Zondagmiddag was wel een domper. Maar het is ook wel weer het mooie van sport. Het is geen wiskunde, maar gewoon mensenwerk.'De Waard zag in een bomvolle Kuip hoe Feyenoord de titel niet pakte. 'Mensen werden stil en gingen weg', omschrijft hij de sfeer.'We zijn teruggereden naar het hotel en hebben daar een lekker biertje gedronken. Dan kom je wel weer tot jezelf en zie je dat andere dingen in het leven belangrijker zijn.'Met zijn fiets achterin reed De Waard maandag met de auto terug naar Groningen. De vraag der vragen: fietst hij komend weekend weer naar Rotterdam als Feyenoord de titel alsnog kan pakken tegen Heracles Almelo?'Ik ga zondag natuurlijk weer naar Rotterdam, maar dan ga ik lekker met de auto. Dit was een eenmalig geintje.'