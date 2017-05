Deel Winschoten zonder tv en internet (update)

Door sloop- en graafwerkzaamheden heeft een deel van Winschoten momenteel geen internet en tv. Monteurs zijn bezig het probleem op te lossen.

De kabel die geraakt is, is een Ziggo-kabel. Inwoners met een verbinding van KPN hebben wel gewoon televisie en internet.Het is nog niet bekend hoe lang de problemen zullen duren. De storing komt niet door sloopwerkzaamheden rondom de woningexplosie van zondag.Internet en tv is werkt weer. Er wordt verder onderzoek gedaan.