Kransen dodenherdenking Stad gestolen

Minstens één krans die werd geplaatst bij de dodenherdenking in de stad Groningen, is gestolen en ergens anders in de stad gedumpt. Volgens de politie gebeurde dat door uitgaanspubliek tijdens een stapavond.





De politie: 'Leuk, een stapavond. Minder leuk en respectloos als je kransen van 4 mei gaat lopen jatten en ze vervolgens op straat dumpt...'







