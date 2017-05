Twee nieuwe ontmoetingsplekken voor mensen met psychische problemen

(Foto: Flickr/David Mican (Creative Commons))

De gemeente Westerkwartier krijgt nog dit jaar een inloopvoorziening GGZ. Dat is de meest laagdrempelige vorm van dagactiviteit voor mensen met psychische problemen.

Op een plek als deze komen mensen met psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen bij elkaar om over hun problemen te praten.



Betere spreiding

In de provincie Groningen zijn op dit moment zeven locaties. Om de voorziening voor iedereen bereikbaar te maken, is gekozen voor een betere spreiding. Het Westerkwartier heeft nog geen inloopvoorziening, maar krijgt nu twee locaties.



Het is de bedoeling dat dit jaar de eerste locatie wordt geopend. Een plek voor de voorziening is nog niet gekozen.

Door: RTV Noord Correctie melden