Gewonde explosie in Winschoten is 24-jarige Groninger

(Foto: 112Groningen/Jeroen Bos)

De man die zondag ernstig gewond geraakte bij de explosie en brand in Winschoten is een 24-jarige Groninger. Hij werd door de explosie uit een woning geslingerd en met brandwonden bewusteloos op straat aangetroffen. Hij ligt in het Martiniziekenhuis.

Door: RTV Noord Correctie melden