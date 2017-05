PvdD gruwelt van golfbaanjacht

(Foto: Flickr / Ramon de cal Benido (creative commons))

De Partij voor de Dieren is klaar met de jacht op de golfbaan van de Noord-Nederlandse Golf & Country Club in Glimmen.

Volgens de partij moet er een einde komen aan het doodschieten van dieren die de golfbaan beschadigen. 'Dieren doodschieten, omdat ze een spelletje in de weg staan, is natuurlijk in moreel opzicht sowieso discutabel. Om het maar zacht uit te drukken', zegt fractievoorzitter Kirsten de Wrede.



'Omwonenden vrezen voor hun veiligheid'

De PvdD spreekt van klachten van omwonenden. Zij zouden 'vrezen voor hun veiligheid en die van hun kinderen en dieren'. 'Er mag niet worden geknald in de buurt van mensen.'



Van chemische bestrijding naar jagers

De golfclub maakte gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen om dieren van de baan te weren. De overstap naar biologische middelen zette geen zoden aan de dijk. Kraaien en andere dieren worden sindsdien doodgeschoten door jagers, zo stelt de partij van De Wrede.



Vragen aan het provinciebestuur

Zij vraagt aan het provinciebestuur om de ontheffing voor het doodschieten van hazen en nijlganzen toe te lichten. 'We willen duidelijkheid over de rechten van de golfclub.' Daarnaast verwacht De Wrede antwoord op de vraag of 'wildbeheer wel een taak is voor een golfclub'.



'Juiste balans vinden'

Het bestuur van de golfclub heeft een brief gestuurd naar de omwonenden. 'We hechten juist waarde aan de juiste balans tussen de aanwezige flora en fauna en de golfactiviteiten', valt hierin te lezen.



'Een noodzakelijk kwaad'

Volgens de club wordt er binnen de regelgeving incidenteel gejaagd op 'een zeer beperkt aantal soorten'. Dit is 'een noodzakelijk kwaad. De club faciliteert op geen enkele wijze plezierjacht op haar landgoed'.

Door: RTV Noord Correctie melden