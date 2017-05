Den Oudsten over diefstal dodenherdenkingskrans: 'Dit is een schande'

'Dit kan echt niet. Het is heel erg voor de nabestaanden.' Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten over de diefstal van de dodenherdenkings-krans in de stad Groningen.

Minstens één krans werd afgelopen weekend van zijn plek meegenomen naar het Akerkhof in het centrum. De politie plaatste de mogelijk beschonken daad met foto op Instagram. Daarop komen veel boze reacties.'Het ziet er kwajongensachtig uit, maar het is evenwel beneden alle peil', zegt Den Oudsten. 'Zo gaan we niet met de nagedachtenis om. Het is een schande. We gaan samen met het 4-5 mei Comité in gesprek hoe we dit de volgende keer kunnen voorkomen.'Een optie die hij laat ontglippen, is het bewaken van de kransen, net als decennia geleden. 'In de jaren 70-80 werd het ook gedaan. Toen werden kransen ook bewust weggehaald, soms met politieke motieven. Vrijwilligers bewaakten toen de kransen.'