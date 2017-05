'Alleen bedrijfsleven kan versterken vlot trekken'

Alleen vrije marktwerking kan de versterking van huizen en gebouwen in Groningen versnellen. Die oproep doet Syto Goslinga van Save Groningen aan de Nederlandse bouwwereld tijdens het congres Building Holland 2017 in Amsterdam. 'Haal die versterkingsmarkt toch van het slot.'

Goslinga wijst zijn landelijke collega's er op dat het tempo nu veel te laag is. 'Van de beloofde achtduizend woningen zijn er nog geen honderd versterkt. Als het bedrijfsleven niet zelf met oplossingen komt, gaat het allemaal nog veel langer duren. Als er al iets van terecht komt.'Wat hem betreft ontfermt de vrije markt zich over deze omvangrijke operatie. 'Alleen het bedrijfsleven kan de enorme versterkingsoperatie in Groningen vlot trekken. Versnelling kan niet zonder de hulp van het bedrijfsleven,' is de overtuiging van Goslinga.Juist dat tempo is van belang om het vertrouwen van de veelgeplaagde inwoners van het aardbevingsgebied weer wat terug te winnen. 'Als je 10.000 onvrijwillige verbouwingen wilt realiseren, dan is de grootste slag te slaan tussen de oren van de bewoners.'Save Groningen heeft zich opgeworpen als een zakelijk alternatief voor het Centrum Veilig Wonen, dat samen met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) nu een belangrijke rol speelt bij de versterkingsoperaties. De organisatie vindt dat bewoners zelf, samen met het bedrijfsleven het heft in handen moeten nemen bij de versterking van hun woningen.