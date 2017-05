Golfclub zet spreeuwen in plaats van kogels in tegen kraaienplaag

Bij de Noord-Nederlandse Golf & Countryclub in Glimmen hoopt men de kraaienplaag voortaan op een minder rigoureuze manier te bestrijden. Dat zegt de club naar aanleiding van kritiek van de Partij voor de Dieren.

De partij sprak schande van de inzet van een jager, na klachten van omwonenden.'We zouden het heel graag anders willen', stelt Annabel Gezelschap, secretaris van de golfclub. 'Daarom hebben we hokjes opgehangen voor spreeuwen. Op die manier hopen we geen problemen meer te krijgen met het inhuren van een jager.' De spreeuwen moeten het gras voor de voeten van de kraaien wegmaaien.De kraaien op de golfbaan hebben het namelijk voorzien op, kleine wormpjes onder de grasmat. 'Die vinden ze lekker en eten ze op. Daardoor trekken ze de hele grasmat kapot,' stelt Gezelschap. Ook spreeuwen eten de wormpjes, maar dan zónder de grasmat aan te tasten.Tot blijkt of de nieuwe aanpak werkt, vliegen er naast golfballetjes ook kogels over de baan. En dat leidt tot gevoelens van onveiligheid bij omwonenden. Volgens Gezelschap is daar geen reden voor. 'Bij de opleiding tot jager is veiligheid een van de belangrijkste punten. Ik kan me niet voorstellen dat omwonenden zich bedreigd voelen.'Naast kraaien zou de jacht ook geopend zijn op nijlganzen en hazen. Daar is volgens Gezelschap echter geen sprake van. 'De jager die wij hebben aangenomen schiet alleen op kraaien. Als hij nijlganzen neerschiet, doet hij dat in opdracht van de provincie. Ook hazen worden bij ons niet neergeschoten. We hebben zelfs een huishaas.'