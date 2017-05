Brandweer vist kanoërs uit water

(Foto: Sven Jach / RTV Noord)

Bij de Oosterpoort in Groningen zijn maandag meerdere kano's omgeslagen.

De brandweer meldde dat er drie personen in het water terecht zijn gekomen. Omstanders hielpen twee van hen al snel op het droge. De derde kanoër werd iets later door de brandweer uit het water gevist. Geen van de personen had last van onderkoelingsverschijnselen.

Door: RTV Noord