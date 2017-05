Medewerkers Holland Casino uit heel Nederland protesteren in Stad

Ongeveer 130 medewerkers van Holland Casino uit heel Nederland protesteren maandagmiddag op de Vismarkt in Groningen. Ze willen een betere CAO.

De medewerkers komen onder meer uit Valkenburg en Enschede. Zo staat ook een croupier uit Limburg voor de Korenbeurs. 'Ik ben hier om mijn collega's te ondersteunen. Het doet me pijn om te zien welke kant het bestuur opslaat.'Het was een klein ritje', zegt een medewerker van de vestiging in Enschede. 'Dit protest is heel belangrijk.'Personeel van Holland Casino in Groningen, Leeuwarden en Enschede staken maandag de hele dag, vanaf 8 uur 's morgens. Het is voor het eerst dat de werknemers een hele dag het werk neerleggen.